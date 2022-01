Quirinale, Conte all’assemblea M5s: “Un paletto è che il governo non perda giorni di lavoro. Draghi è idoneo, ma ora è premier in una fase complessa. Dialogo? Anche con Salvini” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un punto fermo Giuseppe Conte lo ha voluto fissare e non è per niente secondario: “Il governo non perda neAnche un giorno di lavoro”. Ovvero nessuno, mentre si tratta per il Quirinale, pensi a “elezioni anticipate” perché la fase economica e sanitaria è ancora troppo complessa. Il presidente 5 stelle, davanti all’assemblea congiunta dei parlamentari M5s, ha aperto il primo vertice ufficiale sul Colle chiedendo un mandato per “l’unità” e garantendo che non sarà lui a lavorare per andare alle urne e scardinare la situazione attuale. E se sulle candidature, come atteso, non ha voluto esporsi cercando (come da rituale) di restare sul metodo, ha comunque dato alcuni segnali importanti: non solo ha sminuito gli endorsement per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un punto fermo Giuseppelo ha voluto fissare e non è per niente secondario: “Ilnonneun giorno di”. Ovvero nessuno, mentre si tratta per il, pensi a “elezioni anticipate” perché laeconomica e sanitaria è ancora troppo. Il presidente 5 stelle, davanticongiunta dei parlamentari M5s, ha aperto il primo vertice ufficiale sul Colle chiedendo un mandato per “l’unità” e garantendo che non sarà lui a lavorare per andare alle urne e scardinare la situazione attuale. E se sulle candidature, come atteso, non ha voluto esporsi cercando (come da rituale) di restare sul metodo, ha comunque dato alcuni segnali importanti: non solo ha sminuito gli endorsement per il ...

