Quirinale: 4 ore e mezza per ogni voto, in aula al massimo 200 persone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le forze politiche si preparano al voto per il Quirinale tra molte incognite, compresa quella delle modalità delle votazioni. L'orientamento del collegio dei questori di Camera e Senato è per una ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le forze politiche si preparano alper iltra molte incte, compresa quella delle modalità delle votazioni. L'orientamento del collegio dei questori di Camera e Senato è per una ...

Advertising

TgLa7 : #Quirinale ancora da definire tutte le modalità delle votazioni. Intanto il M5s si appresta a votare una rosa di 13… - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: Poi come riempiono pagine di giornale, ore di palinsesti tivù? Da mesi gli argomenti sono due: i novax e berlusconi al… - Satryland59 : RT @Moonlightshad1: Poi come riempiono pagine di giornale, ore di palinsesti tivù? Da mesi gli argomenti sono due: i novax e berlusconi al… - MariaAversano1 : RT @Moonlightshad1: Poi come riempiono pagine di giornale, ore di palinsesti tivù? Da mesi gli argomenti sono due: i novax e berlusconi al… - Lacasespoglia : RT @Moonlightshad1: Poi come riempiono pagine di giornale, ore di palinsesti tivù? Da mesi gli argomenti sono due: i novax e berlusconi al… -