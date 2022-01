Problemi risolti dall’aggiornamento iOS 15.2.1 su iPhone da quasi 1 GB (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’aggiornamento iOS 15.2.1 si presenta come una release senza novità in termini di funzioni, grafica e comandi ma include una serie di Problemi risolti dagli sviluppatori di Apple. Nonostante un peso non proprio esiguo del pacchetto, ossia di quasi 1 GB, c’è da prendere atto della mancanza di cambiamenti sostanziali nel quotidiano utilizzo dei melafonini attualizzati. Quali sono dunque i Problemi risolti con l’ultima fatica software in rilascio nelle ultime ore? Il primo bug superato dagli esperti è quello che non consentiva all’app Messaggi di caricare le foto inviate, tramite un collegamento iCloud. Gli sviluppatori hanno messo fine all’errore con l’ultimo rilascio che dunque varrà la pena scaricare e installare. Altro fix al quale è stato posto rimedio riguarda le app CarPlay di terze parti che a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’aggiornamento iOS 15.2.1 si presenta come una release senza novità in termini di funzioni, grafica e comandi ma include una serie didagli sviluppatori di Apple. Nonostante un peso non proprio esiguo del pacchetto, ossia di1 GB, c’è da prendere atto della mancanza di cambiamenti sostanziali nel quotidiano utilizzo dei melafonini attualizzati. Quali sono dunque icon l’ultima fatica software in rilascio nelle ultime ore? Il primo bug superato dagli esperti è quello che non consentiva all’app Messaggi di caricare le foto inviate, tramite un collegamento iCloud. Gli sviluppatori hanno messo fine all’errore con l’ultimo rilascio che dunque varrà la pena scaricare e installare. Altro fix al quale è stato posto rimedio riguarda le app CarPlay di terze parti che a ...

