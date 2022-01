Pomeriggio Cinque, ancora assente Barbara D’Urso: finalmente ecco svelato il suo futuro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al noto programma Pomeriggio Cinque la conduttrice Barbara D’Urso è ancora assente: cosa è successo, i dettagli della vicenda Pomeriggio Cinque è un programma che va in onda dal 2008 su Canale 5 con la conduzione di Barbara D’Urso, che con il suo talento, la sua professionalità ha conquistato il cuore dei telespettatori che la stimano. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17:25 alle 18:45 dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, giungendo alla quattordicesima edizione. Inizialmente tale trasmissione è stata spesso criticata dai media e da esperti di comunicazione per il fatto che trattasse temi legati al “trash” e al gossip, oggi invece, Pier Silvio Berlusconi ha voluto ... Leggi su topicnews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al noto programmala conduttrice: cosa è successo, i dettagli della vicendaè un programma che va in onda dal 2008 su Canale 5 con la conduzione di, che con il suo talento, la sua professionalità ha conquistato il cuore dei telespettatori che la stimano. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17:25 alle 18:45 dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, giungendo alla quattordicesima edizione. Inizialmente tale trasmissione è stata spesso criticata dai media e da esperti di comunicazione per il fatto che trattasse temi legati al “trash” e al gossip, oggi invece, Pier Silvio Berlusconi ha voluto ...

