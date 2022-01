Petrolio: chiude in calo a New York a 82,12 dollari (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,62% a 82,12 dollari al barile. . 13 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilina New, dove le quotazioni perdono lo 0,62% a 82,12al barile. . 13 gennaio 2022

Petrolio: chiude in calo a New York a 82,12 dollari Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,62% a 82,12 dollari al barile. 13 gennaio 2022

Borse europee rallentano con Wall Street Si chiude all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la ... Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la ...

Petrolio: chiude in rialzo a New York a 82,64 dollari (ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,62% a 82,12 dollari al barile.

Cina: campo petrolifero di Changqing diventa 'green' (2) Il complesso si trova nell'entroterra del bacino del Fiume Giallo, con la presenza nell'area di 16 zone di protezione ecologica e 48 affluenti del grande corso d'acqua. Negli ultimi anni infatti, il c ...

Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,62% a 82,12 dollari al barile. 13 gennaio 2022 Si chiude all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la ... Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la ... (ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,62% a 82,12 dollari al barile. Il complesso si trova nell'entroterra del bacino del Fiume Giallo, con la presenza nell'area di 16 zone di protezione ecologica e 48 affluenti del grande corso d'acqua. Negli ultimi anni infatti, il c ...