Perché il voto sull’Upb non è un bel segnale per il Quirinale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per capire quanto sia complicata la partita del Quirinale bisogna guardare a quella, molto più marginale, dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). L’organo di controllo sulla finanza pubblica doveva essere rinnovato un paio di anni fa: erano rimasti solo gli “scaduti” Giuseppe Pisauro e Alberto Zanardi, dopo che Chiara Goretti è stata chiamata a Palazzo Chigi da Mario Draghi per occuparsi del Pnrr. Per 20 mesi il Parlamento non è stato in grado di trovare un accordo – serve una maggioranza di due terzi – sui 10 nomi da proporre ai presidenti di Camera e Senato a cui spetta la scelta della terna finale. Almeno fino a ieri. Dopo una lunga attesa, che ha prodotto anche delle disfunzioni istituzionali, dato che tutta la sessione di bilancio, dalla Nadef all’approvazione della manovra, è stata valutata da un Upb in prorogatio e quindi non pienamente legittimato, le ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per capire quanto sia complicata la partita delbisogna guardare a quella, molto più marginale, dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). L’organo di controllo sulla finanza pubblica doveva essere rinnovato un paio di anni fa: erano rimasti solo gli “scaduti” Giuseppe Pisauro e Alberto Zanardi, dopo che Chiara Goretti è stata chiamata a Palazzo Chigi da Mario Draghi per occuparsi del Pnrr. Per 20 mesi il Parlamento non è stato in grado di trovare un accordo – serve una maggioranza di due terzi – sui 10 nomi da proporre ai presidenti di Camera e Senato a cui spetta la scelta della terna finale. Almeno fino a ieri. Dopo una lunga attesa, che ha prodotto anche delle disfunzioni istituzionali, dato che tutta la sessione di bilancio, dalla Nadef all’approvazione della manovra, è stata valutata da un Upb in prorogatio e quindi non pienamente legittimato, le ...

