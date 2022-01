Parigi, centinaia di studenti in fila per avere cibo e beni di prima necessità: la coda di giovani in difficoltà a causa della pandemia – Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) C’è chi ha perso la borsa di studio, chi invece il lavoro. Sono centinaia gli studenti che a Parigi, nel tredicesimo arrondissement, si ritrovano nei locali di Linkee, l’associazione che lavora per combattere la povertà in Francia. Come si vede nel Video, i volontari riempiono i sacchetti di stoffa dei giovani con frutta, verdura, cibo e altri beni di prima necessità, come saponi e detergenti. Già nell’autunno dello scorso anno l’associazione aveva registrato un incremento di richieste da parte di studenti e studentesse, in difficoltà a causa degli effetti socio-economici della pandemia da Covid-19. Scene simili sono state registrate anche a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) C’è chi ha perso la borsa di studio, chi invece il lavoro. Sonogliche a, nel tredicesimo arrondissement, si ritrovano nei locali di Linkee, l’associazione che lavora per combattere la povertà in Francia. Come si vede nel, i volontari riempiono i sacchetti di stoffa deicon frutta, verdura,e altridi, come saponi e detergenti. Già nell’autunno dello scorso anno l’associazione aveva registrato un incremento di richieste da parte die studentesse, indegli effetti socio-economicida Covid-19. Scene simili sono state registrate anche a ...

