Palermo si svuota, Fasola (Ugl): Una desertificazione mai contrastata dal sindaco Orlando (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quasi 10 mila abitanti persi nell'anno dell'inizio della pandemia di Covid. Si svuota sempre più Palermo, tra partenze, nati al minimo e decessi in rialzo. Dal 2011 la diminuzione è di 19.676 abitanti, nascite ai minimi degli ultimi 50 anni, morti in aumento del 12,4% tra 2019 e 2020. E' quanto emerge dai dati dell'edizione ... L'articolo UGL SICILIA.

