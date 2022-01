Meteo, mega anticiclone sulla penisola: clima stravolto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un anticiclone è pronto a stravolgere il Meteo italiano, con le temperature pronte a salire vertiginosamente: cosa sta succedendo. Il clima dell’Italia è pronto ad essere stravolto nuovamente. Infatti proprio mentre siamo in pieno inverno, un mega anticiclone impatterà sul Meteo italiano. Avremo quindi un flusso caldo proveniente dalle Azzorre che si farà sempre più L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unè pronto a stravolgere ilitaliano, con le temperature pronte a salire vertiginosamente: cosa sta succedendo. Ildell’Italia è pronto ad esserenuovamente. Infatti proprio mentre siamo in pieno inverno, unimpatterà sulitaliano. Avremo quindi un flusso caldo proveniente dalle Azzorre che si farà sempre più L'articolo proviene da Inews24.it.

