Måneskin, la band romana si esibirà al Coachella (Di giovedì 13 gennaio 2022) I Måneskin continuano a collezionare successi e a tagliare traguardi. Dopo il ritorno in grande stile alla finale di X Factor, il programma che li ha finalmente avvicinati al grande pubblico, la band romana volerà negli Stati Uniti per una doppia esibizione all’interno di una delle kermesse più conosciute e ambite del mondo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, infatti, parteciperanno alla nuova edizione del Coachella Festival, dove avranno l’opportunità di condividere il palco con alcune delle star più famose del panorama musicale internazionale. Ma non è tutto. Secondo i ben informati, il quartetto potrebbe presto ripresentarsi anche al teatro Ariston, in qualità di super ospite della 78esima edizione del Festival di Sanremo. I Måneskin nella setlist del prossimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Icontinuano a collezionare successi e a tagliare traguardi. Dopo il ritorno in grande stile alla finale di X Factor, il programma che li ha finalmente avvicinati al grande pubblico, lavolerà negli Stati Uniti per una doppia esibizione all’interno di una delle kermesse più conosciute e ambite del mondo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, infatti, parteciperanno alla nuova edizione delFestival, dove avranno l’opportunità di condividere il palco con alcune delle star più famose del panorama musicale internazionale. Ma non è tutto. Secondo i ben informati, il quartetto potrebbe presto ripresentarsi anche al teatro Ariston, in qualità di super ospite della 78esima edizione del Festival di Sanremo. Inella setlist del prossimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin band I Maneskin nel cast del Coachella che ritorna dopo due anni di stop per il Covid La band romana si esibirà nelle due giornate che vedono come headliner Kanye West (o meglio Ye , come si fa chiamare adesso ). In cartellone con loro, tra tanti altri, ci saranno anche Doja Cat, ...

I Må?neskin: «In Arena magia pura. Suonare a Verona sarà indimenticabile»