LIVE – Sci alpino, super-G maschile Wengen 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 13 gennaio 2022) La DIRETTA testuale del super-G maschile di Wengen 2022, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Sul Lauberhorn tornano le prove veloci, con gli atleti impegnati dalle ore 12.30 nel supergigante che recupera la gara di Bormio. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria 1.Odermatt 1:29.00 2.Paris +0.98 3.Kriechmayr +1.03 4. 5. AGGIORNA LA DIRETTA 12.43 – Odermatt da paura!! 1:29.00 12.42 – Qualche rimbalzo dell’azzurro che riesce a chiudere avanti di cinque centesimi! Ottima gara 12.40 – Risponde Kriechmayr, 1:30.03 . Ora Dominik Paris! 12.37 – Franz va al comando in ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Latestuale del-Gdi, valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Sul Lauberhorn tornano le prove veloci, con gli atleti impegnati dalle ore 12.30 nelgigante che recupera la gara di Bormio. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOLa classifica provvisoria 1.Odermatt 1:29.00 2.Paris +0.98 3.Kriechmayr +1.03 4. 5. AGGIORNA LA12.43 – Odermatt da paura!! 1:29.00 12.42 – Qualche rimbalzo dell’azzurro che riesce a chiudere avanti di cinque centesimi! Ottima gara 12.40 – Risponde Kriechmayr, 1:30.03 . Ora Dominik Paris! 12.37 – Franz va al comando in ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Wengen 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: pettorali di partenza, via alle 12.30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zauchensee in DIRETTA: Weidle in testa davanti a Sofia Goggia - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ???????? ?????? Sci: Coppa del Mondo a Wengen 12h30 super G maschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Max Franz in vetta, Paris è terzo, Innerhofer 7° -