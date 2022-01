LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini puntano al quarto posto! Molto bene Conti/Macii (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.14: Si chiude anche il secondo gruppo con i bielorussi Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov, noni dopo il corto. Lukashevich è nata 25 anni fa a Naberezhnyi Chelny in Russia, Stepanov è moscovita, 30 anni. Sono di stanza a Minsk dove sono allenati da Mikalai Kamenchuk e Oleg Vassiliev. Sono stati 18mi lo scorso anno ai Mondiali. Si esibiscono su un medley dalla colonna sonora dei Pirati dei Caraibi. Jack Sparrow di Hans Zimmer, Dinner Is Served di Hans Zimmer e Jack Sparrow di Hans Zimmer 19.11: Vanno in testa Sara Conti e Niccolò Macii! Bravissimi! Punteggio di 168.90, con un libero di 112.62 (58.40+54.22) che è nettamente il loro migliore in assoluto 19.10: Percorso netto per la coppia italiana! Nessun errore evidente, hanno fatto il massimo! 19.07: ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.14: Si chiude anche il secondo gruppo con i bielorussi Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov, noni dopo il corto. Lukashevich è nata 25 anni fa a Naberezhnyi Chelny in Russia, Stepanov è moscovita, 30 anni. Sono di stanza a Minsk dove sono allenati da Mikalai Kamenchuk e Oleg Vassiliev. Sono stati 18mi lo scorso anno ai Mondiali. Si esibiscono su un medley dalla colonna sonora dei Pirati dei Caraibi. Jack Sparrow di Hans Zimmer, Dinner Is Served di Hans Zimmer e Jack Sparrow di Hans Zimmer 19.11: Vanno in testa Sarae Niccolò! Bravissimi! Punteggio di 168.90, con un libero di 112.62 (58.40+54.22) che è nettamente il loro migliore in assoluto 19.10: Percorso netto per la coppia italiana! Nessun errore evidente, hanno fatto il massimo! 19.07: ...

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Super prova di Marina Piredda Guttmann passa il taglio -… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Super prova di Marina Piredda attesa per Gutmann -… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ???????? ?????? Sci: Coppa del Mondo a Wengen 12h30 super G maschile - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: corto donne e libero delle coppie in tempo reale -… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Starostin in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… -