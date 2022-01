Lite finisce nel sangue, 56enne spara e ferisce il rivale: è grave (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCirignano (Bn) – sparatoria nel Sannio. La vicenda è accaduta verso le 16:30 di oggi pomeriggio a Cirignano, frazione di Montesarchio. Stando a quanto ricostruito finora, dopo una Lite scaturita tra due persone, un uomo di 56 anni, imprenditore della zona, intervenendo nel difendere probabilmente il figlio ha sparato colpendo il rivale. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Rummo di Benevento in prognosi riservata. Nella concitazione è rimasta ferita anche un’altra persona, anch’essa colpita da un colpo di arma da fuoco, e trasportata in ospedale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Due uomini sono alla stazione di Montesarchio per chiarire le cause che hanno scatenato tutto. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCirignano (Bn) –toria nel Sannio. La vicenda è accaduta verso le 16:30 di oggi pomeriggio a Cirignano, frazione di Montesarchio. Stando a quanto ricostruito finora, dopo unascaturita tra due persone, un uomo di 56 anni, imprenditore della zona, intervenendo nel difendere probabilmente il figlio hato colpendo il. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Rummo di Benevento in prognosi riservata. Nella concitazione è rimasta ferita anche un’altra persona, anch’essa colpita da un colpo di arma da fuoco, e trasportata in ospedale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Due uomini sono alla stazione di Montesarchio per chiarire le cause che hanno scatenato tutto. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Lite finisce nel sangue, 56enne spara e ferisce il rivale: è grave ** - qn_lanazione : Omicidio a Marina di #Carrara, la lite finisce a coltellate - Carlino_Pesaro : Si impossessa del terreno vicino a casa sua La lite con i proprietari finisce in tribunale - GiornaleVicenza : Vicenza: dopo una discussione in famiglia per la cena, causata dal figlio adolescente, erano arrivati i vicini. E d… - GiornaleVicenza : Vicenza: dopo una discussione in famiglia per la cena, causata dal figlio adolescente, erano arrivati i vicini. E d… -