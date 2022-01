Il web incastra Bonucci | l’aggressione al segretario dell’Inter | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : web incastra

Pianeta Milan

Nelle ultime settimane, il gossip che la vede vicina al calciatore Ezequiel Lavezzi ha fatto il giro del. L'argentina non ha commentato il rumor, mentre il Pocho è andato su tutte le furie. L'ex ...Nel frattempo, il video con "la finta inoculazione" sta facendo il giro del. Pioggia di misure cautelari Secondo la procura di Ancona che ha coordinato le indagini della Squadra mobile locale ...Gangster, delitti, e tante risate sono il segreto del suo successo. Ma non solo. Ci sono anche le location in cui la serie è ambientata. Due sfortunati tecnici della Tv si ritrovano, per caso, sulla s ...Cercano di scappare dalla scena del crimine e finiscono per restare incastrati in un vortice di eventi davvero pericolosi ed equivoci. La serie tv è suddivisa in sei episodi da trenta minuti disponibi ...