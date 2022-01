Freddo fino a domani | poi arriva l' anticiclone delle Azzorre

Leggi su agi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - L'afflusso di aria artica che sta interessando il nostro Paese dureràdopo di che l'alta pressione, sempre più forte e gigantesca, conquisterà l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che le temperature continueranno ad essere fredde di giorno e gelide di notte e al primo mattino. Basti pensare che al Nord in pianura si potranno toccare -6°C e -14°C a circa 1200m, mentre di giorno a stento si salirà oltre i 5-6°C. Al Centro valori notturni quasi ovunque sottozero in Toscana e Umbria, vicinissimi allo zero nel Lazio come a Roma, di giorno invece non di più di 10°C. Valori un po' più alti al Sud. Con l'avvento del megal'afflusso di aria fredda cesserà così ne gioveranno anche le temperature che di giorno salirannoa ...