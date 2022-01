Elmas: «Giocare senza Insigne? Non è diverso, tutti i nostri giocatori di attacco sono forti» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel pre-partita di Napoli Fiorentina di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset, il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas. Quanto è importante vincere oggi? «Arriviamo da due partite importanti, questa è più importante, giochiamo contro una squadra difficile, dobbiamo fare meglio per andare avanti, questa competizione è molto importante per noi, dobbiamo fare bene anche qui». Quanto è diverso per voi quando non gioca Insigne? «Non è diverso, tutti i giocatori che giocano in attacco nel Napoli sono diversi, tutti forti, per me che sono centrocampista e anche attaccante, quando gioco con loro è troppo facile, sono contento spero di fare bene anche in attacco». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel pre-partita di Napoli Fiorentina di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset, il centrocampista del Napoli, Eljif. Quanto è importante vincere oggi? «Arriviamo da due partite importanti, questa è più importante, giochiamo contro una squadra difficile, dobbiamo fare meglio per andare avanti, questa competizione è molto importante per noi, dobbiamo fare bene anche qui». Quanto èper voi quando non gioca? «Non èche giocano innel Napolidiversi,, per me checentrocampista e anche attaccante, quando gioco con loro è troppo facile,contento spero di fare bene anche in». L'articolo ...

