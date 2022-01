Doctor Strange nel Multiverso della Follia | concluse le riprese aggiuntive

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Si sonoanche ledinel, che hanno impegnato la star Benedict Cumberbatch negli ultimi mesi. Ledinel, iniziate a novembre, sono giunte al termine. La nuova avventura Marvel prenderà il via alla fine degli eventi di WandaVision, Loki e Spider-Man: No Way Home e vedrà il(Benedict Cumberbatch) intento a stringere alleanza con Scarlet Witch (Elizabeth Olson), Wong (Benedict Wong) e con il nuovo arrivo America Chavez (Xochitl Gomez) per attraversare il ...

Le riprese aggiuntive di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, iniziate a novembre, sono giunte al termine. La nuova avventura Marvel prenderà il via alla fine degli eventi di WandaVision, Loki e Spider-Man: No Way Home. Secondo il quale i Marvel Studios hanno contattato l'entourage di Affleck alla fine dello scorso anno per proporre all'interprete un cameo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel del primo film. Possiamo aspettarci da Doctor Strange in the Multiverse of Madness qualcosa di simile a Spider-Man: No Way Home? Vediamo cosa dicono gli ultimi rumor.