Davide Silvestri fa infuriare Katia Ricciarelli | “Mi ha dato della vecchietta”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nonostanteabbia più volte dichiarato che la sua coinquilinafosse una delle sue preferite all’internocasa del Grande Fratello Vip 6, i due ora sono in lite. Vi raccomandiamo...: "Se sbagli ancora non potrò difenderti" L’ex attore di Vivere, mentre scherzava con Barù, si è lasciato sfuggire un “vieni”, rivolgendosi alla soprano e facendo scattare la sua ira, solo da qualche giorno sopita. La cantante, per molti appassionati del reality, ha avuto una reazione esagerata, arrivando persino a dire all’attore che dopo quella battuta il loro rapporto è stato ...

Un nuovo litigio per Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip . La Ricciarelli , che non sta vivendo un periodo facile all'interno della casa, ha avuto uno scontro nella notte cone Barù . Leggi anche > GFVip, Katia Ricciarelli infuriata: 'Ti tiro uno schiaffo!' Scontro nella notte nella casa del Grande Fratello Vip . La vicenda ha visto protagonisti Katia ...Katia Ricciarelli, furiosa cone Barù al GF vip!! Come mai? Ebbene la soprano non apprezza l'appellativo datole dae Barù, e si allontana furiosa dalla festa mentre loro cercano di scusarsi e spiegare che ...Dopo la tirata di orecchie di Alfonso Signorini sembrava tornato il sereno nella casa del Gf Vip. Ma la calma non è durata a lungo, e questo ce lo aspettavamo tutti. A tuonare è ...La presa in giro di Silvestri ha fatto letteralmente esplodere la Ricciarelli, che prima ha offeso l'attore e poi si è sfogata: "Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta e ora ve ...