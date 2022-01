David Sassoli, la camera ardente in Campidoglio: anche Mattarella, Draghi e Fico rendono omaggio alla salma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è aperta alle 10.30 in Campidoglio la camera ardente per David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto due giorni fa. Domani sono previsti i funerali di Stato a Santa Maria degli Angeli, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e dei vertici Ue: la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il numero uno del Consiglio Ue Charles Michel. Il feretro è giunto in Campidoglio, dove ad attenderlo c’era il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Accanto al primo cittadino, la vedova Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Poco dopo è arrivato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi, il presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è aperta alle 10.30 inlaper, il presidente del Parlamento europeo morto due giorni fa. Domani sono previsti i funerali di Stato a Santa Maria degli Angeli,presenza del Capo dello Stato, Sergio, e dei vertici Ue: la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il numero uno del Consiglio Ue Charles Michel. Il feretro è giunto in, dove ad attenderlo c’era il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Accanto al primo cittadino, la vedova Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Poco dopo è arrivatoil presidente della Repubblica, Sergio, il premier Mario, il presidente della ...

