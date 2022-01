David Sassoli, Becchi: “Non volevo offendere”‘ (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Non ho inteso in alcun modo offendere la memoria del presidente del Parlamento europeo, onorevole David Sassoli, come emerge chiaramente dalle mie dichiarazioni critiche non nei confronti del compianto Presidente del Parlamento europeo, ma di un sistema di gestione sanitaria che non condivido e che nell’esercizio della mia libertà di espressione, costituzionalmente garantita, fermamente contesto”. Lo dice all’AdnKronos il professor Paolo Becchi, dopo le polemiche delle su alcune sue affermazioni in seguito alla morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso 2 giorni fa. “Pur nella diversità delle posizioni, ho sempre stimato la persona, la qualità e l’impegno di David Sassoli”, sottolinea ancora Becchi. “Rispetto per la morte di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Non ho inteso in alcun modo offendere la memoria del presidente del Parlamento europeo, onorevole, come emerge chiaramente dalle mie dichiarazioni critiche non nei confronti del compianto Presidente del Parlamento europeo, ma di un sistema di gestione sanitaria che non condivido e che nell’esercizio della mia libertà di espressione, costituzionalmente garantita, fermamente contesto”. Lo dice all’AdnKronos il professor Paolo, dopo le polemiche delle su alcune sue affermazioni in seguito alla morte di, presidente del Parlamento europeo scomparso 2 giorni fa. “Pur nella diversità delle posizioni, ho sempre stimato la persona, la qualità e l’impegno di”, sottolinea ancora. “Rispetto per la morte di ...

