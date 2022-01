Dall'Argentina: Dybala non rinnoverà con la Juventus. La Joya deluso dal comportamento della società" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dall'Argentina emergono nuovi e importanti novità riguardanti il rinnovo di Paulo Dybala. Stando a quanto riferito dal giornalista Cèsar Luis Merlo, la Joya non avrebbe più intenzione di rinnovare... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 13 gennaio 2022)emergono nuovi e importanti novità riguardanti il rinnovo di Paulo. Stando a quanto riferito dal giornalista Cèsar Luis Merlo, lanon avrebbe più intenzione di rinnovare...

Advertising

pisto_gol : ??Bomba dall’Argentina Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con la Juve in scadenza 30/6/2022?? - Gazzetta_it : Contratto Dybala, dall'Argentina: 'Non rinnova e ascolta altre offerte' - Pall_Gonfiato : Dall'Argentina: Dybala non rinnoverà con la Juventus. La Joya non ha gradito il comportamento della società' - sabrina_uccello : RT @serieAnews_com: ???? Diario dall'#Argentina: è la nostra nuova rubrica, in viaggio con @sabrina_uccello . La prima tappa a #BuenosAires… - serieApallone : ??? Il rinnovo dell'argentino con la #Juventus è molto lontano, almeno stando alle notizie che arrivano dall'… -