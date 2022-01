Covid oggi Piemonte, 14.471 contagi: bollettino 13 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 14.471 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 13 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 18 morti. I nuovi casi (di cui 13.045 dopo test antigenico) sono pari al 14,8% di 99.791 tamponi eseguiti, di cui 85.158 antigenici. Dei 14.741 nuovi casi gli asintomatici sono 10.118 (68,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.930 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 158.518. Sono 18 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, uno di oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 14.471 ida coronavirus in, 132022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 18 morti. I nuovi casi (di cui 13.045 dopo test antigenico) sono pari al 14,8% di 99.791 tamponi eseguiti, di cui 85.158 antigenici. Dei 14.741 nuovi casi gli asintomatici sono 10.118 (68,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.930 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 158.518. Sono 18 i decessi di persone positive al test del-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione, uno di, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende ...

