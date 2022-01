Costa Concordia - Cronaca di un disastro: stasera su Rai2 il documentario a 10 anni dalla tragedia (Di giovedì 13 gennaio 2022) stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda Costa Concordia - Cronaca di un disastro, il documentario che ricostruisce la tragedia consumatasi davanti all'Isola del Giglio 10 anni fa. A 10 anni dalla tragedia in mare, Costa Concordia - Cronaca di un disastro, in onda stasera su Rai2 alle 21:20, è il documentario che ricostruisce per la prima volta nel dettaglio gli avvenimenti di quella notte con materiale d'archivio inedito, nuove interviste e ricostruzioni filmate. Il docudrama è il racconto della terribile notte del 13 gennaio 2012 in cui la nave da crociera finì contro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022)su, alle 21:20, va in ondadi un, ilche ricostruisce laconsumatasi davanti all'Isola del Giglio 10fa. A 10in mare,di un, in ondasualle 21:20, è ilche ricostruisce per la prima volta nel dettaglio gli avvenimenti di quella notte con materiale d'archivio inedito, nuove interviste e ricostruzioni filmate. Il docudrama è il racconto della terribile notte del 13 gennaio 2012 in cui la nave da crociera finì contro ...

