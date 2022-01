Calciomercato Salernitana: Sabatini può tornare sul pallino Supryaga (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Calciomercato Salernitana potrebbe infiammarsi con un vecchio pallino di Walter Sabatini: nel mirino l’ucraino Supryaga Il Calciomercato della Salernitana promette scintille con l’arrivo del nuovo proprietario Iervolino: Sabatini punta il suo vecchio pallino Supryaga. L’ucraino della Dynamo Kiev, classe 2000, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe finire nel mirino del club granata che già prima dell’arrivo dell’ex uomo mercato di Samp e Bologna era sulle tracce del giovane attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilpotrebbe infiammarsi con un vecchiodi Walter: nel mirino l’ucrainoIldellapromette scintille con l’arrivo del nuovo proprietario Iervolino:punta il suo vecchio. L’ucraino della Dynamo Kiev, classe 2000, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe finire nel mirino del club granata che già prima dell’arrivo dell’ex uomo mercato di Samp e Bologna era sulle tracce del giovane attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @OfficialUSS1919 | Le parole di #Iervolino sul #calciomercato: 'Se ci saranno investimenti da fare, li far… - CalcioNews24 : Calciomercato #Salernitana: #Sabatini può tornare sul pallino #Supryaga - mimpell1959 : RT @sportli26181512: Iervolino e il mercato: “La Salernitana non cerca figurine, ma gente motivata”: Rivoluzione Iervolino: “Farò la storia… - _antonio13_ : RT @Gazzetta_it: Iervolino e il mercato: “La Salernitana non cerca figurine, ma gente motivata” #calciomercato - sportli26181512 : Iervolino e il mercato: “La Salernitana non cerca figurine, ma gente motivata”: Rivoluzione Iervolino: “Farò la sto… -