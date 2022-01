Calcio: Gravina, ‘striscioni minacce ad Agnelli in Supercoppa atto osceno e inqualificabile' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen.(Adnkronos) - “Le minacce ad Agnelli sono un atto osceno, inqualificabile, da condannare su tutta la linea”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina all'Adnkronos in merito al brutto episodio avvenuto ieri durante la sfida di Supercoppa a San Siro tra Inter e Juventus dove sono apparsi nel secondo anello della Sud due striscioni ‘Agnelli muori' e ‘Ultras liberi'. “Bene ha fatto la Juventus e il suo presidente a denunciare infiltrazioni criminali negli stadi, non vanno lasciati soli”, ha sottolineato Gravina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen.(Adnkronos) - “Leadsono un, da condannare su tutta la linea”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabrieleall'Adnkronos in merito al brutto episodio avvenuto ieri durante la sfida dia San Siro tra Inter e Juventus dove sono apparsi nel secondo anello della Sud due striscioni ‘muori' e ‘Ultras liberi'. “Bene ha fla Juventus e il suo presidente a denunciare infiltrazioni criminali negli stadi, non vanno lasciati soli”, ha sottolineato

sportface2016 : +++#Draghi chiama #Gravina: 'Il calcio valuti uno stop di alcune settimane o gli stadi a porte chiuse'+++ - MCriscitiello : Nessuna minaccia di Draghi a Gravina di sospendere il campionato ma solo la volontà di capire come agire sin da sub… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospen… - AlexanderVella5 : @Fili190381 Gravina per un face to face con Lukaku, lo manda al parlamento... Che schifo di gente che sta uccidere Il calcio - OdeonZ__ : Covid, ecco come funziona il nuovo protocollo: stop con 9 positivi sui 25 della rosa -