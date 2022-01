Bonucci, post social preso d’assalto dai tifosi: “Meriti la squalifica a vita” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stanno facendo il giro del mondo le immagini della discussione accesa tra Leonardo Bonucci e Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e pure in quelle del Napoli. Il centrale... Leggi su itasportpress (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stanno facendo il giro del mondo le immagini della discussione accesa tra Leonardoe Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e pure in quelle del Napoli. Il centrale...

Advertising

Gianni_G_2 : Aspettavo questo post con la stessa trepidazione di Bonucci che aspetta di entrare all'ultimo minuto di una finale… - doctor_el86 : @locamanuel73 Non ti fare contagiare da Bonucci e Chiellini e dai loro post del cazzo dopo le sconfitte. - picciale80 : @RubertiSimone @CucchiRiccardo @bonucci_leo19 Bhe ieri nè i telecronisti tanto meno nel post partita nessuno ha det… - arpini_carlo : @bonucci_leo19 complimenti per il gesto post-partita! - nicolemorettina : @salmonaa_ Per aver detto una cosa contro il dirigente dell'inter sotto il post di bonucci -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci post Mele: 'Bonucci come un bullo, sapete cosa gli accadrà?' Leonardo Bonucci ha aggredito un dirigente dell'Inter durante la finale di Supercoppa Italiana. Anche Silver Mele ha commentato il suo comportamento. Il giornalista con un post su Facebook ha scritto dell'...

Inter - Juventus, bufera su Bonucci: il web non perdona lo sfogo finale Per il momento non si è neanche scusato. Non c'è traccia di mea culpa nei post sui social di Leo Bonucci che sia su twitter che su Instagram si è limitato a guardare avanti dopo il ko in Supercoppa con l'Inter. Il difensore scrive: 'Abbiamo lottato ma non è bastato. ...

Juve, Bonucci motivatore: il post dedicato a Chiesa dopo l’infortunio Tuttosport IL TEMPO - Juventus, Bonucci si scaglia contro il segretario dell'Inter, ora rischia la squalifica Secondi finali dei supplementari della Supercoppa Italiana a San Siro, Leonardo Bonucci è a bordo campo pronto a entrare per calciare il rigore, la panchina della Juventus chiede il fallo tattico ai g ...

Bonucci, post social preso d’assalto dai tifosi: “Meriti la squalifica a vita” Stanno facendo il giro del mondo le immagini della discussione accesa tra Leonardo Bonucci e Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e ...

Leonardoha aggredito un dirigente dell'Inter durante la finale di Supercoppa Italiana. Anche Silver Mele ha commentato il suo comportamento. Il giornalista con unsu Facebook ha scritto dell'...Per il momento non si è neanche scusato. Non c'è traccia di mea culpa neisui social di Leoche sia su twitter che su Instagram si è limitato a guardare avanti dopo il ko in Supercoppa con l'Inter. Il difensore scrive: 'Abbiamo lottato ma non è bastato. ...Secondi finali dei supplementari della Supercoppa Italiana a San Siro, Leonardo Bonucci è a bordo campo pronto a entrare per calciare il rigore, la panchina della Juventus chiede il fallo tattico ai g ...Stanno facendo il giro del mondo le immagini della discussione accesa tra Leonardo Bonucci e Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell’Inter, con un passato nelle giovanili nerazzurre e ...