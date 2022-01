Bassetti | i dati sui morti e il giornalismo

Leggi su butac

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Credo sia da aprile 2020 che noi di BUTAC chiediamo che a parlare di pandemia sui media tradizionali siano solo gli enti, nazionali e non, a cui come cittadini italiani ed europei abbiamo delegato la suddetta gestione. Invece, purtroppo, non passa giorno che sui giornali, specie italiani, venga lasciato spazio a soggetti vari. Sicuramente titolati, ma ognuno di loro ha il proprio modo di comunicare la sua opinione sulla pandemia. C’è chi è più rigoroso, chi più ottimista, ma tutti hanno una cosa in comune: nessuno di loro sta parlando in maniera ufficiale per conto dell’Istituto Superiore di Sanità o dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, unici due enti che qui su BUTAC riconosciamo per autorevolezza nel settore. Oggi trattiamo le dichiarazioni di Matteorilasciate a Stasera Italia nella puntata dell’11 gennaio 2022. Dichiarazioni che in tanti ci state ...