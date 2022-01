Bake Off - Dolci sotto un tetto, 3^ puntata del 14 gennaio: Fulvio Marino ospite (Di giovedì 13 gennaio 2022) Venerdì 14 gennaio torna Flavio Montrucchio con il terzo appuntamento di Bake Off - Dolci sotto un tetto. La puntata si intitolerà 'Come una volta', perché lo scopo principale di ciascuna coppia rimasta in gara sarà quello di realizzare i Dolci a mano, esattamente come si faceva un tempo. Anche in questa sfida non mancheranno ospiti famosi oltre agli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Sarà eletto il prossimo Grembiule Blu e ci sarà un clamoroso colpo di scena nell'annunciare l'eliminato tra 'Nonna e nipote', 'Le cugine', 'Le sorelle' e 'Gli eterni sposini'. Anticipazioni terza puntata di Bake Off - Dolci sotto un tetto: il pane e la torta di mele Nella ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Venerdì 14torna Flavio Montrucchio con il terzo appuntamento diOff -un. Lasi intitolerà 'Come una volta', perché lo scopo principale di ciascuna coppia rimasta in gara sarà quello di realizzare ia mano, esattamente come si faceva un tempo. Anche in questa sfida non mancheranno ospiti famosi oltre agli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Sarà eletto il prossimo Grembiule Blu e ci sarà un clamoroso colpo di scena nell'annunciare l'eliminato tra 'Nonna e nipote', 'Le cugine', 'Le sorelle' e 'Gli eterni sposini'. Anticipazioni terzadiOff -un: il pane e la torta di mele Nella ...

