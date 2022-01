Australian Open 2022 | cosa cambierebbe a Sinner e Berrettini se Djokovic venisse estromesso

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile deglidi tennis è stato effettuato oggi all’alba italiana e saranno nove, in attesa della fine delle qualificazioni (con quattro azzurri al turno decisivo tra gli uomini), gli italiani al via. Tre di loro saranno teste di serie, ovvero Matteo, Jannike Lorenzo Sonego, mentre Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato ed Andreas Seppi non erano protetti dal seeding e tanti di loro saranno interessati alle vicissitudini legate a Novak. Il main draw potrebbe essere modificato in caso di espulsione di Novak: se al serbo dovesse essere negato il visto, allora sarebbe Rublev a prendere il posto di ...