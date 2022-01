“Adrenalina” | brano estratto dl nuovo album di Lorenzo Semprini

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il videoclip di “” vede lo stesso– protagonista della sequenza di immagini – costretto in un unico ambiente a sfidare la noia, la monotonia, l’angoscia crescente, la ripetitività Dal 3 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “”,daldidal titolo “44”, già disponibile in digitale e in formato fisico negli stores. “” è unche descrive la claustrofobica e frustrante vita vissuta durante i mesi del lockdown, ma non solo. La ricerca dell’, in questo caso, non è prodotta dal bisogno di qualcosa di estremo, ma di normalità, diventata una cosa ...