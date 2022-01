Abraham Re d' Inghilterra | segna più di Kane e Vardy

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Meglio di Kane e Vardy. Di più, meglio di qualsiasi altro centravanti inglese. Stiamo parlando di Tammy, che in questo primo scorcio di stagione ha già messo a segno 14 gol in 16 partite, alla media di 0,54 a partita. Di fatto, un gol ogni due partite, anzi meno. Dei centravanti inglesi non c'è ...Insoprattutto, visto che in quella terra Mou ha consolidato la sua fama. Ebbene, ... Primo fra tutti,. La migliore notizia, poi, è il prossimo ritorno di Spinazzola . Un campione d'...Nonostante il vantaggio iniziale di 3-1, nel giro di sette minuti i giallorossi perdono la concentrazione e subiscono tre reti pesantissime. Come se non bastasse, inoltre, l’Inter è sempre più sola al ...Su Gazzetta: Abraham e Chiesa sono i due calciatori intorno a cui stasera ruoteranno i due attacchi. Si somigliano? No. Sono in un momento simile? No. Eppure, sono stati acquistati con ...