WWE: Ascolti di NXT 2.0 in calo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0, che è stata quella successiva a New Year's Evil, la puntata come punti forti ha avuto la presenza del nuovo NXT Champion Bron Breakker e il match fra Grayson Waller e Aj Styles vinto da quest'ultimo. Ascolti in calo La puntata della scorsa notte ha però fatto registrare un calo negli Ascolti, facendo totalizzare 647.000 Ascolti e un rating di 0.14 nella fascia demografica 18-49, rispetto ai 685.000 Ascolti e un rating di 0.16 nella fascia, fatti registrare dalla puntata della settimana precedente.

