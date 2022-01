Wear OS | possibile adesso ruotare lo schermo del wereable

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Di recente Google ha approvato che i futuri orologi conOS potranno essere indossati indifferentemente sia sul polso sinistro che su quello destro, scegliendo contemporaneamente da che lato posizionare i possibili tasti e la corona. Questo significa che gli utenti avranno la possibilità didi 180 gradi lodel proprio smartwatch, una soluzione perfetta per coloro che sono mancini. Chi è in possesso di un Apple Watch sa benissimo di cosa si sta parlando: infatti, tra le principali funzioni che vengono proposte agli utenti durante la fase di configurazione iniziale del dispositivo è proprio se si indosserà ilable a destra oppure a sinistra. Successivamente viene chiesto se si vorrà mantenere la Digital Crown verso l’esterno oppure verso l’interno. Ed è proprio in base a queste informazioni che ...