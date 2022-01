Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 18:45 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viabilità DELL’12 GENNAIO 2022 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CIRCOLazioNE ANCORA RALLENTATA SULLA METRO B. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE PRESSO LA STAZIONE DI EUR MAGLIANA E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)DELL’12 GENNAIOORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24TERAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CIRCONE ANCORA RALLENTATA SULLA METRO B. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE PRESSO LA STAZIONE DI EUR MAGLIANA E A PROPOSITO DI TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO ...

