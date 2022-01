Uomini e Donne, Roberta sceglie Samuele? La rabbia del pubblico: ecco cosa hanno mandato in onda (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 che sta vivendo uno dei momenti più belli dal punto di vista degli ascolti, si torna a parlare di Roberta Giusti. Sicuramente, spiazza tutti in studio. La sua scelta, sicuramente, è una vera doccia gelata: decide di puntare sentimentalmente su Samuele Carniani e il pubblico si ribella. Insomma, a quanto pare non sarebbe piaciuto il modo in cui il programma ha mostrato il momento più interessante, quello della scelta. La scelta di Roberta, quindi, ha spiazzato letteralmente tutti: Gemma Galgani e Ida Platano hanno affermato che avrebbe scelto Luca, ma non è andata così. Elena e Biagio, invece, hanno previsto un'inversione di tendenza sostenendo che avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A, il programma di Maria De Filippi insu Canale 5 che sta vivendo uno dei momenti più belli dal punto di vista degli ascolti, si torna a parlare diGiusti. Sicuramente, spiazza tutti in studio. La sua scelta, sicuramente, è una vera doccia gelata: decide di puntare sentimentalmente suCarniani e ilsi ribella. Insomma, a quanto pare non sarebbe piaciuto il modo in cui il programma ha mostrato il momento più interessante, quello della scelta. La scelta di, quindi, ha spiazzato letteralmente tutti: Gemma Galgani e Ida Platanoaffermato che avrebbe scelto Luca, ma non è andata così. Elena e Biagio, invece,previsto un'inversione di tendenza sostenendo che avrebbe ...

