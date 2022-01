Uomini e Donne: Roberta Giusti lascia tutti senza parole (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Uomini e Donne: polemiche sulla scelta di Roberta Giusti, il pubblico si divide in due. Vediamo cosa è successo Roberta manda in delirio il pubblico a casaLa tronista di Uomini e Donne, Roberta Giusti ha spiazzato tutti i presenti con una scelta improvvisa. La giovane infatti si è detta pronta a mettere un punto al suo percorso e ad uscire dal programma con la persona che più le ha suscitato interesse. Ma malgrado la sua scelta, il pubblico si è diviso in due non condividendo alcuni comportamenti . Vediamo quali. Roberta Giusti sceglie Samuele La scelta di Roberta non è stata capita da tutti. Infatti, prima che si arrivare al ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 12 gennaio 2022): polemiche sulla scelta di, il pubblico si divide in due. Vediamo cosa è successomanda in delirio il pubblico a casaLa tronista diha spiazzatoi presenti con una scelta improvvisa. La giovane infatti si è detta pronta a mettere un punto al suo percorso e ad uscire dal programma con la persona che più le ha suscitato interesse. Ma malgrado la sua scelta, il pubblico si è diviso in due non condividendo alcuni comportamenti . Vediamo quali.sceglie Samuele La scelta dinon è stata capita da. Infatti, prima che si arrivare al ...

Advertising

robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - FrancescoBrasa : #vangelodioggi ???????? ???? ????????????????´ ?? ???? ???????? ???????????? ?????????????????????? ?????? ????????. Relazione, tenerezza, contatto intimo, è ci… - Ticonsiglio : Casting uomini e donne per nuovo film di Renato De Maria <p>Sono aperti i casting rivolti a uomini e donne per il n… -