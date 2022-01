Torino, Belotti in uscita a parametro zero: Milan e Inter ci pensano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Belotti potrebbe lasciare il Torino a parametro zero. Su di lui anche Milan e Torino Il “Gallo” Belotti lascerà con ogni probabilità il Torino di Cairo a parametro zero al termine di questa stagione, visto che, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il proprio contratto. L’attaccante granata piace a diversi club, come Newcastle, Toronto e Al Hilal ma il ragazzo vorrebbe restare in Italia. Milan e Inter, come riporta l’edizione di Tuttosport, fiutato il colpo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)potrebbe lasciare il. Su di lui ancheIl “Gallo”lascerà con ogni probabilità ildi Cairo aal termine di questa stagione, visto che, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il proprio contratto. L’attaccante granata piace a diversi club, come Newcastle, Toronto e Al Hilal ma il ragazzo vorrebbe restare in Italia., come riporta l’edizione di Tuttosport, fiutato il colpo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

