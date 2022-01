“Tommaso Zorzi mi ha deluso”, ex del GF Vip svela il motivo e cita Katia Ricciarelli “tifo per lei” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maria Teresa Ruta intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla degli ex compagni di avventura citando la delusione provata nei confronti di Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione. “Tommaso Zorzi mi ha deluso”, ex del GF Vip svela il motivo Se ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Maria Teresa Ruta intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla degli ex compagni di avventurando la delusione provata nei confronti di, vincitore della scorsa edizione. “mi ha”, ex del GF VipilSe ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

