“Sono 4 mesi che non apro bocca”: Barù smentisce Katia, lei punge “c’hai una linguaccia!” – VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Finalmente qualcuno inizia a dire in faccia a Katia Ricciarelli ciò che realmente pensa di lei. Nelle passate ore è stato Barù a farlo, replicando ad una esternazione della cantante lirica. Ma ovviamente la Ricciarelli ha prontamente ribattuto offendendo a suo modo il concorrente, seppur con fare “ironico”. Barù replica a Katia Katia ha sempre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Finalmente qualcuno inizia a dire in faccia aRicciarelli ciò che realmente pensa di lei. Nelle passate ore è statoa farlo, replicando ad una esternazione della cantante lirica. Ma ovviamente la Ricciarelli ha prontamente ribattuto offendendo a suo modo il concorrente, seppur con fare “ironico”.replica aha sempre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

