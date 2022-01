Scuola: contagi in crescita, classi in dad, aule al gelo, Ffp2 non pervenute: ma per il governo va tutto bene (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre il ministro dell’Istruzione Bianchi ribadisce che «la Scuola deve essere l’ultima a chiudere», i presidi dalla trincea degli istituti denunciano l’allarme: contagi in crescita libera, con classi di studenti in presenza al gelo e altre già in dad. Nelle scuole del Lazio, in particolare, i report del day after denunciano una situazione già preoccupante a poche neanche due giorni dalla riapertura in presenza. A fare il punto, ha provveduto Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. La quale, soffermandosi in particolare sulle scuole del Lazio, ha parlato di «gestione molto faticosa». E snocciolando i dati ha sottolineato: «contagi in crescita libera nelle scuole del Lazio. Alle primarie si conta una media di circa due-tre ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre il ministro dell’Istruzione Bianchi ribadisce che «ladeve essere l’ultima a chiudere», i presidi dalla trincea degli istituti denunciano l’allarme:inlibera, condi studenti in presenza ale altre già in dad. Nelle scuole del Lazio, in particolare, i report del day after denunciano una situazione già preoccupante a poche neanche due giorni dalla riapertura in presenza. A fare il punto, ha provveduto Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. La quale, soffermandosi in particolare sulle scuole del Lazio, ha parlato di «gestione molto faticosa». E snocciolando i dati ha sottolineato: «inlibera nelle scuole del Lazio. Alle primarie si conta una media di circa due-tre ...

