Sci alpino, quadruplo appuntamento a Wengen. L’Italia si affida a Paris e Vinatzer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino resta in Svizzera in un’altra località storica del Circo Bianco. Da Adelboden a Wengen lungo la mitica Lauberhorn, la pista di discesa più lunga dell’intera coppa. Sarà una quattro giorni entusiasmante e che inizierà domani con il super-G e continuerà poi tra venerdì e sabato con due discese e si concluderà la domenica con il consueto slalom. Si parte dal superG con una sfida apertissima e tantissimi nomi che ambiscono al gradino più alto del podio. A Wengen non si corre in questa specialità addirittura dal 1994, quando vinse Marc Girardelli. Difficile davvero trovare un favorito anche se gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr sembrano essere leggermente avanti, ma attenzione anche ad un Aleksander Aamodt Kilde che si trova in testa alla classifica di Coppa. Sembra esserci un vero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Coppa del Mondo maschile di sciresta in Svizzera in un’altra località storica del Circo Bianco. Da Adelboden alungo la mitica Lauberhorn, la pista di discesa più lunga dell’intera coppa. Sarà una quattro giorni entusiasmante e che inizierà domani con il super-G e continuerà poi tra venerdì e sabato con due discese e si concluderà la domenica con il consueto slalom. Si parte dal superG con una sfida apertissima e tantissimi nomi che ambiscono al gradino più alto del podio. Anon si corre in questa specialità addirittura dal 1994, quando vinse Marc Girardelli. Difficile davvero trovare un favorito anche se gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr sembrano essere leggermente avanti, ma attenzione anche ad un Aleksander Aamodt Kilde che si trova in testa alla classifica di Coppa. Sembra esserci un vero ...

