Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Wengen. Lauberhorn mai amata, un solo podio nel 2020 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino maschile resta in Svizzera e si trasferisce su uno dei pendii più spettacolari del panorama sciistico internazionale, la mitica Lauberhorn di Wengen che ospiterà nei prossimi giorni un superG, due discese libere ed uno slalom speciale. Dominik Paris giunge nella località elvetica da leader della classifica di specialità tra le porte larghe ma non sarà semplice difendere il pettorale rosso su queste nevi. Se diamo un’occhiata ai precedenti dell’azzurro constateremo che “Dommen” è salito sul podio una sola volta nel 2020, anno in cui si disputò l’ultima gara prima della cancellazione forzata dello scorso inverno. Fa specie notare come un fenomeno del suo calibro, in grado di vincere quattro volte a Kitzbuehel e in sette ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scimaschile resta in Svizzera e si trasferisce su uno dei pendii più spettacolari del panorama sciistico internazionale, la miticadiche ospiterà nei prossimi giorni un superG, due discese libere ed uno slalom speciale.giunge nella località elvetica da leader della classifica di specialità tra le porte larghe ma non sarà semplice difendere il pettorale rosso su queste nevi. Se diamo un’occhiata aidell’azzurro constateremo che “Dommen” è salito suluna sola volta nel, anno in cui si disputò l’ultima gara prima della cancellazione forzata dello scorso inverno. Fa specie notare come un fenomeno del suo calibro, in grado di vincere quattro volte a Kitzbuehel e in sette ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Eurosport_IT : Dopo la rimonta su #Vlhova, Mikaela# Shiffrin scoppia in lacrime all'arrivo. E ci commuoviamo anche noi! ?????… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta più vin… - MucchioSelvag : RT @Eurosport_IT: Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta più vin… - zazoomblog : Sci alpino startlist seconda prova Wengen: orari pettorali di partenza tv streaming - #alpino #startlist #seconda… -