Salernitana | depositate due denunce del fondo svizzero | “Gravi irregolarità nella cessione a Iervolino”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una denuncia-querela depositata alla Procura di Salerno, l’altra a quella di Roma. IlPacific Global Management fa sul serio e intende andare fino inin relazione alladellaa Daniloquale secondo la società elvetica sussistono. A cominciare dal fatto che la proposta d’acquisto era nettamente superiore ma non è stata presa in considerazione, ecco che ilporta tutto nelle aule dei tribunali: “Alla luce dei mancati riscontri alle pec indirizzate al Trust, in considerazione dellesubite circa la proposta di acquisto della U.S....