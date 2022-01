Roma, idea Papastathopoulos per la difesa: si lavora per il prestito (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo Daily Express, la Roma starebbe puntando Sokratis Papastathopoulos. Il difensore centrale ex Genoa e Napoli, milita attualmente nell’Olympiakos, con un contratto che lo lega al club greco fino a giugno del 2023. Nell’ultimo periodo però l’Olympiakos ha acquistato Kostas Manolas del Napoli, che è dunque andato ad affollare il reparto difensivo della rosa. Ecco allora L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo Daily Express, lastarebbe puntando Sokratis Papastathopoulos. Il difensore centrale ex Genoa e Napoli, milita attualmente nell’Olympiakos, con un contratto che lo lega al club greco fino a giugno del 2023. Nell’ultimo periodo però l’Olympiakos ha acquistato Kostas Manolas del Napoli, che è dunque andato ad affollare il reparto difensivo della rosa. Ecco allora L'articolo

