«Quel bastardo se n’è andato». Eurodeputato tedesco esulta per la morte di David Sassoli, l’Afd si scusa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Finalmente Quel bastardo se n’è andato». Per chi non l’avesse ancora capito, il «bastardo» è David Sassoli, il presidente dell’Europarlamento scomparso ieri a 65 anni. Ad accompagnarlo con queste parole, semplicemente indegne, non è però un hater di Quelli che sfogano sui social la propria frustrazione esistenziale, bensì un rappresentante del popolo. Quello tedesco per la precisione. Si chiama infatti Nicolaus Fest e siede tra gli scranni di Strasburgo in rappresentanza di Alternative für Deutschland, formazione di protesta radicale. Non è facile capire quali inumane pulsioni o quali ignote “ragioni” abbiano potuto mai spingere un rappresentante delle istituzioni a vomitare espressioni così ripugnanti. Nicolaus Fest è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Finalmentese n’è». Per chi non l’avesse ancora capito, il «» è, il presidente dell’Europarlamento scomparso ieri a 65 anni. Ad accompagnarlo con queste parole, semplicemente indegne, non è però un hater dili che sfogano sui social la propria frustrazione esistenziale, bensì un rappresentante del popolo.loper la precisione. Si chiama infatti Nicolaus Fest e siede tra gli scranni di Strasburgo in rappresentanza di Alternative für Deutschland, formazione di protesta radicale. Non è facile capire quali inumane pulsioni o quali ignote “ragioni” abbiano potuto mai spingere un rappresentante delle istituzioni a vomitare espressioni così ripugnanti. Nicolaus Fest è ...

Advertising

legenrehumain : RT @fanpage: “Finalmente quel bastardo se n’è andato” Lo avrebbe scritto in una chat interna del partito Nicolaus Fest, europarlamentare d… - alexproietti : RT @fanpage: “Finalmente quel bastardo se n’è andato” Lo avrebbe scritto in una chat interna del partito Nicolaus Fest, europarlamentare d… - SecolodItalia1 : «Quel bastardo se n’è andato». Eurodeputato tedesco esulta per la morte di David Sassoli, l’Afd si scusa… - Majden3 : RT @fanpage: “Finalmente quel bastardo se n’è andato” Lo avrebbe scritto in una chat interna del partito Nicolaus Fest, europarlamentare d… - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: “Finalmente quel bastardo se n’è andato” Lo avrebbe scritto in una chat interna del partito Nicolaus Fest, europarlamentare d… -