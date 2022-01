Pier Silvio Berlusconi cambia donna | ha scelto solamente lei | decisione inaspettata

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha deciso che per la prima serata vuole proprio lei: l’ha accontentata in tutte le sue richieste Continua l’azione di rinnovamento di Mediaset e dei suoi palinsesti attuata da. L’amministratore delegato del Biscione va avanti e non si ferma continuando a proporre, pare, proposte cheno gli equilibri ed L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi, notizia-bomba: `Il prossimo 9 febbraio...`, clamoroso a `casa` di Pier Silvio Berlusconi – Libero… - VeraPrimavera7 : RT @LuisaZito9: Un cosiglio a signorini, io farei intervenire a favore di Soleil anche gli autori, Pier Silvio Berlusconi. Così chiudiamo… - Beax74442535 : RT @LuisaZito9: Un cosiglio a signorini, io farei intervenire a favore di Soleil anche gli autori, Pier Silvio Berlusconi. Così chiudiamo… - LuisaZito9 : Un cosiglio a signorini, io farei intervenire a favore di Soleil anche gli autori, Pier Silvio Berlusconi. Così chiudiamo il circo. ##jeru - odalysio : @minuminu76 Secondo te ??un programma che accetta razzismo, omofobia, stalking,violenza psicologica,???? se mandano il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio

Berlusconi: quanto guadagna il numero uno di Mediaset? Il patrimonio Niente paura però. I fruitori potranno continuare a godere degli attuali servizi che ormai vanno per la maggiore. ...... al secondo posto tra i preferiti dei cattolici come presidente della Repubblica c'è lui,... Dietro Adinolfi seguono al quinto posto l'eterno golden boy brizzolatoFerdinando Casini con il 7%...Silvio Berlusconi si innervosisce e sbaglia l'«entrée». Lui non è certo l'uomo dell'attesa, il tessitore cha spetta il momento opportuno per mostrare la propria tela. L'elezione al Quirinale, però, nu ...Secondo il sondaggio del Radar Swg gli italiani vogliono che sia Mario Draghi il prossimo Presidente della Repubblica ...