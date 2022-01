Perché la causa Ftc-Meta apre una nuova stagione antitrust (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Ftc (Federal Trade Commission) americana studia da cinque anni le acquisizioni di Instagram (2013) e WhatsApp (2014) da parte di Facebook, che ora si chiama Meta. L’ente antitrust aveva presentato un primo ricorso durante la presidenza di Donald Trump, in cui accusava l’azienda californiana di aver abusato della propria posizione dominante per rinforzare la propria presa sul mercato acquisendo i potenziali rivali e mettendo in difficoltà chiì non si faceva comprare – buy or bury. Quel primo tentativo, il risultato di anni di dibattito e attenzione regolatoria, non andò affatto bene: a giugno 2021 il giudice James Boasberg archiviò il caso e dichiarò che la Ftc non era riuscita a dimostrare che Facebook fosse effettivamente un monopolio. Complice anche la difficoltà di utilizzare i termini economici classici nella nuova, rapidissima ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Ftc (Federal Trade Commission) americana studia da cinque anni le acquisizioni di Instagram (2013) e WhatsApp (2014) da parte di Facebook, che ora si chiama. L’enteaveva presentato un primo ricorso durante la presidenza di Donald Trump, in cui accusava l’azienda californiana di aver abusato della propria posizione dominante per rinforzare la propria presa sul mercato acquisendo i potenziali rivali e mettendo in difficoltà chiì non si faceva comprare – buy or bury. Quel primo tentativo, il risultato di anni di dibattito e attenzione regolatoria, non andò affatto bene: a giugno 2021 il giudice James Boasberg archiviò il caso e dichiarò che la Ftc non era riuscita a dimostrare che Facebook fosse effettivamente un monopolio. Complice anche la difficoltà di utilizzare i termini economici classici nella, rapidissima ...

