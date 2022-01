Ostia. Anche ‘Lido di Roma’ candidato a sito Unesco: la proposta di Fdi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – Attribuire ufficialmente al litorale di Ostia la denominazione di ‘Lido di Roma’ e unire la candidatura del territorio per l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco a quella di Ostia Antica. È il contenuto della delibera di iniziativa consiliare a firma di Lavinia Mennuni, consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, illustrata stamattina nella riunione della commissione Cultura di Roma Capitale. “In una fase di crisi a 360 gradi come quella che stiamo vivendo, un elemento che possa gettare un faro sulla città, e che abbiamo visto essere Anche dentro le linee guida del sindaco Gualtieri, è l’enorme valore della nostra città come Capitale che ha il mare”, ha detto Mennuni illustrando il provvedimento durante la commissione. “Il lido di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – Attribuire ufficialmente al litorale dila denominazione didie unire la candidatura del territorio per l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanitàa quella diAntica. È il contenuto della delibera di iniziativa consiliare a firma di Lavinia Mennuni, consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina, illustrata stamattina nella riunione della commissione Cultura di Roma Capitale. “In una fase di crisi a 360 gradi come quella che stiamo vivendo, un elemento che possa gettare un faro sulla città, e che abbiamo visto esseredentro le linee guida del sindaco Gualtieri, è l’enorme valore della nostra città come Capitale che ha il mare”, ha detto Mennuni illustrando il provvedimento durante la commissione. “Il lido di ...

Advertising

ilmetropolitan : ??? #Ostia. Anche '#LidodiRoma' candidato #UNESCO, la proposta di #FDI - robertonegriol1 : @RitaVenezia2 @Pontifex_it SEI IN PRIMA FILA ANCHE PER VARCARE LA PORTA DELL'INFERNO? SICURAMENTE SI! MURATA DA BER… - robertonegriol1 : @NildeZucchero @Pontifex_it VAI NILDE, ANCHE TU IN CODA PER SEGUIRLO ALL'INFERNO! MURATA DA BERGOGLIO LA CRIPTA CON… - robertonegriol1 : @Annamar93515156 @Pontifex_it ANCHE TU TI SEI MESSA IN CODA PER VARCARE LA PORTA DELL'INFERNO! MURATA DA BERGOGLIO… - marxkarl2020 : @claudiafusani @CarloCalenda @gualtierieurope Io parlerei anche di monnezza che con @gualtierieurope é aumentata. P… -