Operaio campano muore schiacciato da un escavatore | lascia una moglie e due figli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una tragedia sul lavoro. Unè mortodalla cabina di unieri pomeriggio in un cantiere stradale a Besana in Brianza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118, che ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. A perdere la vita Stefano Anastasio, 50enne,originario di Maddaloni, ma da tempo residente in provincia di Lecco. L’uomounae due. Sul drammatico episodio è intervenuto anche il sindacato. “Oggi piangiamo uno dei nostri – commenta Giulio Fossati, segretario della Cgil di Monza e Brianza – E questo 2022 non poteva iniziare nel modo peggiore: dopo il grave infortunio di settimana scorsa a ...