Obbligo vaccinale over 50, Crisanti: "Ipocrisia, non serve a niente" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sul fronte dell'Obbligo vaccinale, "il vaccino agli over 50 per frenare l'andamento del contagio di questa ondata non serve a niente, il picco ci sarà la prossima settimana mentre per vaccinare tutti gli ultracinquantenni ci vorranno mesi. Non è una misura per combattere questa ondata, mi dà fastidio questa Ipocrisia". Lo dice Andrea Crisanti, docente di microbiologia all'Università di Padova, a Non è l'arena su La7. Basta con il bollettino dei contagi covid in Italia tutti i giorni? "Quando uno va in autostrada, guarda il contachilometri per vedere a che velocità va… qui abbiamo un cruscotto della pandemia, uno degli indicatori è il numero dei casi, l'incidenza, l'Rt, il numero delle persone che vanno negli ospedali", spiega ancora Crisanti.

